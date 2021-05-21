Барселона, Испания, , 17:04 — REGNUM 24-летний центральный защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес будет призван заменить французского защитника Самуэля Умтити, который в ближайшее трансферное окно, вероятнее всего, покинет «сине-гранатовых». Об этом 21 мая сообщило издание Mundo Deportivo.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, который выступал одним из инициаторов трансфера Эрика Гарсии из «Манчестер Сити», также лично заинтересован в услугах Пау Торреса.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость испанца в 50 миллионов евро. Контракт футболиста с «желтой субмариной» рассчитан до конца сезона 2023/24.

В уходящем сезоне испанской Примеры Пау Торрес принял участие в 32-х матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В среднем за матч футболист совершает 0,5 отбора и 0,7 перехвата. Портал whoscored оценивает игру Торреса на 6,76 балла.

В составе национальной сборной Испании Пау Торрес принял участие в шести играх Лиги Наций УЕФА 2020/21.