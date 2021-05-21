Архангельск, , 17:04 — REGNUM Руководитель архангельского ансамбля «Дивованье» Владислав Смелов станет депутатом областного собрания от «Справедливой России — он займет место Алексея Кувакина, сложившего полномочия в апреле текущего года.

В 2010 году Смелова сети был опубликован порноролик с похожим на Смелова человеком. Сам он свое участие в порно отрицал, однако с должности главы хора был уволен.Владислав Смелов окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, а также Российскую Академию музыки им. Гнесиных. Награжден почетными грамотами Архангельской городской Думы, администрации Архангельска, Архангельского областного Собрания депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске под следствием находится экс-глава регионального минобразования Юрий Гнедышев — его обвиняют в развращении школьниц.