21 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили обращение депутатов Верховной рады к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 17:58 — REGNUM 21 мая Верховная рада в ходе заседания проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток-2». Проект постановления (№5520) приняли большинством голосов, за него проголосовали 292 депутата Рады, сообщает издание «Страна.ua».

Патриоты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua». Многие из комментирующих указали на то, что не нужно было Украине в свое время портить отношения с Российской Федерацией, а страны Европы и США будут действовать в своих интересах.

«Ой, не смешите вы своими постановлениями. Америка будет принимать решения, которые в первую очередь выгодны ей. И если взамен санкций по «Северному потоку» они смогут выторговать у России что-то нужное и полезное, они не будут препятствовать дальнейшему строительству. Как и наши европейские «партнеры». Как вам не доходит, что все без исключения государства будут блюсти свои экономические интересы в первейшую очередь. Наши депутаты 8 лет тешат себя несбыточными иллюзиями… Хотя, возможно, эти иллюзии включаются сугубо для народа… Потому, что не могут все депутаты быть настолько тупыми и верить в утопию…» — написала Тамара В.

«Осталось совсем немного времени, чтобы действовать — загрузить наш газопровод газом украинских разработок, не только обеспечить работу своей системы, снабдить газом свою страну, а ещё останется и для экспорта. Но это ж… работать надо, а не по улицам шастать с визгливыми проклятиями», — отметила Liudmila N.

«Т. е. российские бабосики… все-таки нужны? Конечно, какая же может быть вышиватная… [патриотичность] без российских денег за транзит газа? Хорошо, что ВР (Рада — М.Р.) так поступила, возможно, Германия быстрей одумается в отношении нашего недогосударства и пошлет кого надо… [далеко]», — пишет Евгений З.

Труба для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Жадность до добра не доводит, а ведь Россия в свое время предлагала стать совладельцем украинской трубы, но недалёкие дебилы кричали «не дадим», сейчас они же безнадежно требуют остановить СП—2», — написал Евгений Г.

«А Германия-то как будет «благодарна» нашей Раде! Ведь Украина «защищает» ее не только от прямого вторжения «агрессора», но и пытается предотвратить запуск СП—2, который «коварная» Россия пытается ей «втюхать», — иронизирует Людмила Х.

«Это называется… [допрыгались]. Теперь газовая труба в Украине будет гонять воздух. Патриотичный, украинский дух глупости», — написал Sergio D.

«Да, хватит уже позорить Украину как страну…» — призвал Игорь П.

«Сначала плевались в колодец с песнями и плясками, уничтожали историю взаимоотношений с Россией, а теперь… Требуют, чтобы хозяева остановили СП—2… Мрак… Боже, спаси Украину от этих «идиётов…» — отреагировал Сергей К.

«Надо бы еще Байдена вызвать к Зеленскому на ковер, а то совсем от рук отбился, «тщедушный старикашка!» — иронизирует Марек П.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Да ни кто вас и слушать не будет. Кому мы нужны? С нас взяли что хотели, и дальше каждый сам за себя. И вы ещё верите Штатам?» — спросил Василий Ш.

«Они реально думают, что ради наших хотелок Штаты будут ссорится с Европой??? Ой, дебилы!!» — написала Елена Ж.

«Приятно наблюдать, как Рада усердно меняет конфигурацию с «Весь мир с нами» на «Весь мир против нас», — добавила Елена С.

«Байден же чётко сказал в начале недели «санкций не будет». И какое вообще отношение имеет Украина к строительству газопровода не по её территории?» — задается вопросом Константин С.

«Критический момент. Государственность повисла на ржавой советской трубе», — добавил Дмитрий Г.

«Конечно, проще и эффективнее договориться с Россией напрямую по всем вопросам, но никто Украине этого не позволит…» — отметил Валерий Н.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Кто вас будет слушать? Полностью зависимая колония не имеет права голоса, и с ней никто считаться не будет», — написала Неля Л.

«Похоже, что уже очень скоро транзит российского газа через Украину будет остановлен полностью! Допрыгались!» — подытожил Владимир И.

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Напомним, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG.