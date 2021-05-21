Таллин, , 16:59 — REGNUM В Эстонии царит атмосфера страха и подозрительности. Подозреваются вакцины, государство, еда, геи, лекарства, политики, богатые, бедные, иностранцы, националисты, либералы. Об этом публицистка Пирет Тали написала в статье «Сталин умер 68 лет назад, но его длинные усы живут. Враг должен быть уничтожен!» на портале maaleht.delfi.ee.

С другой стороны, добавила она, представители активного меньшинства постоянно и на все реагируют. Кто не на их стороне, тот враг. И врага нужно уничтожить, считают такие меньшинства, уверена Тали.

«Обычный, адекватный гражданин иногда хотел бы высказать свое мнение по важному вопросу, но он не хочет постоянно жить в атмосфере борьбы. Под влиянием последнего он постепенно превращается в молчаливое и ровное тотально-пассивное большинство, не совершающее двусмысленных движений», — делится своими размышлениями о молчаливом большинстве эстоноземельцев публицистка.

Пирет Тали считает, что террор в стиле сталинизма невозможен, но ему на смену пришли другие методы, еще более изощренные. По ее мнению, в современной Эстонии более мягкая или современная версия духовного террора может означать, что «стирание» кого-то начинается с разногласий или конфликта. За этим следует запуск критической массы людей, создание в соцмедиа и СМИ образа врага, а затем «публичная казнь» или удаление из общества.

«Я бы хотела, чтобы война закончилась однажды. Чтобы не было рвов и врагов, не было борьбы и линий фронта. Чтобы люди могли жить в мире и видеть друг друга в дополнение к тому, что нас разделяет», — сетует публицистка.

«Похоже, Сталин еще не умер в душах и сердцах многих эстоноземельцев», — делает она вывод.