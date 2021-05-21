Москва, , 16:59 — REGNUM Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию от коронавируса перед началом сезона летних отпусков. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

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"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. И это обязательно нужно сделать перед летним сезоном. Скоро отпуска», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова отметила, что вакцина на сегодняшний день есть в широком доступе. «Доступность всех пунктов вакцинации безусловная — семь дней в неделю 24 часа в сутки», — заявила она.