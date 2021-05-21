Рязань, , 17:01 — REGNUM В Рязанской области 21 мая подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано пять летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,19%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 выявлен у 28 771 жителя. Показатель заболеваемости составляет 2588,50 на 100 тыс. населения (по РФ — 3395,81 на 100 тыс. населения). Выздоровели 27 265 человек.

По данным федерального оперативного штабе, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались ещё пять пациентов. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 503 смертельных случая COVID-19.