Москва, , 16:58 — REGNUM Москва открыта к сотрудничеству с передовыми компаниями, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он прокомментировал слова главы Tesla Илона Маска, сказанные на марафоне «Новое знание», о возможном открытии завода в России.

«Мы, безусловно, открыты к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готовы оказать все необходимое содействие для локализации производства в Москве», — приводят слова вице-мэра РИА Новости.

Вице-мэр рассказал о возможных площадках для размещения производства, в частности, о мощностях ОЭЗ «Технополис Москва».