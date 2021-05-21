Барселона, Испания, , 16:57 — REGNUM Агент 22-летнего вратаря «Милана» и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола предложил услуги своего клиента каталонской «Барселоне». Об этом 21 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo. При этом основному вратарю «сине-гранатовых» Марку-Андре тер Штегену всего 29 лет и последние пять сезонов он показывает уверенную игру в рамках ворот.

Соглашение итальянца с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года. Доннарумма перешел в «Милан» в четырнадцатилетнем возрасте из «Кастелламмаре» за 250 тысяч евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает Доннарумму в 60 миллионов евро.

В уходящем сезоне итальянской Серии А Доннарумма принял участие в 36-ти матчах, в которых пропустил 38 мячей. На счету вратаря тринадцать «сухих» матчей и одна желтая карточка.

После 37-ми туров «Милан», набрав 76 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А.