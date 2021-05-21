Сан-Сальвадор, , 19:31 — REGNUM Остатки по меньшей мере 24 человек были найдены на участке полицейского в Сальвадоре, сообщает 21 мая BBC со ссылкой на газету La Prensa.

Общее количество жертв может доходить до 40, большинство из них женщины и девушки.

Полиция считает, что данная находка указывает на цепь убийства, которые совершались на протяжении десятилетия. Отметим, в Сальвадоре совершается одно из наибольших количеств убийств женщин в Латинской Америке.

Хьюго Эрнесто Озорио Чавез, 51 год, был задержан за убийство 57-летней женщины и ее 26-летней дочери. Бывший офицер, которого и ранее обвиняли в преступлениях сексуального характера, сознался в убийстве.

Когда полиция прибыла в его дом, они нашли яму с семью телами, некоторые из которых были похоронены больше года назад.

На данный момент арестованы по крайней мере 10 человек, среди который бывшие офицеры и солдаты.