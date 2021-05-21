Москва, , 17:01 — REGNUM Московская система здравоохранения оказалась лучше в мире. Об этом 21 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин выступая на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава российской столицы признался, что поначалу даже он не верил в такой успех городской медицины, но пандемия все расставила на свои места и показала, в каких городах и странах медицина лучше, а в каких — хуже.

«Поначалу скептическую улыбку даже у меня вызывало: ну не может в Москве быть лучшая система здравоохранения. Нам же все говорят, что у нас хуже. Но когда наступил этот экзамен под названием «пандемия» оказалось, — да, лучшая. Без всякой ложной скромности — лучшая. Скорая помощь — лучшая, безотказная даже в самый пик пандемии. Амбулаторные центры, многопрофильные больницы с которыми мы мучились, создавая мощную управляемую систему, оказались тоже лучшими. Информатизация, цифровая среда — без этого невозможно было бы создать эффективную систему контроля, оказания содействия и телемедицину», — сказал Собянин.

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