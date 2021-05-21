Анкара, 21 мая 2021, 17:18 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран 20 мая выступил с речью на онлайн-мероприятии на тему «оккупированная Палестинская территория», организованном турецкой платформой права и правосудия. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
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Он начал свою речь, выражая соболезнования родственникам погибших в результате израильских нападений, и заявил:
Кыран подчеркнул, что палестинский народ заслуживает того, чтобы жить в достатке, процветании и безопасности, как и люди во всем мире, и отметил:
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