Анкара, , 17:18 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран 20 мая выступил с речью на онлайн-мероприятии на тему «оккупированная Палестинская территория», организованном турецкой платформой права и правосудия. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Он начал свою речь, выражая соболезнования родственникам погибших в результате израильских нападений, и заявил:

«Только Израиль несет ответственность за трагедию в Палестине. Как и любой ребенок, палестинский ребенок имеет право на развитие в своей стране, в своем собственном государстве. Палестинский мальчик имеет право играть с друзьями, ходить в школу, наслаждаться жизнью, не опасаясь быть убитым иностранной армией».

Кыран подчеркнул, что палестинский народ заслуживает того, чтобы жить в достатке, процветании и безопасности, как и люди во всем мире, и отметил:

«Израиль должен прекратить оккупацию. Международное сообщество должно положить конец вторжению. Поэтому палестинский народ срочно нуждается в помощи в своих законных делах».

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