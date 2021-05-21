Киев, , 16:44 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 21 мая, приняла за основу законопроект о службе военного капелланства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ предусматривает создание службы военного капелланства как самостоятельного структурного подразделения в составе воинских формирований.

Согласно законопроекту в его нынешней редакции (перед вторым чтением возможно внесение довольно серьезных изменений) капелланом может быть гражданин Украины с высшим богословским образованием, являющийся священнослужителем зарегистрированной на Украине церкви или религиозной организации, и получивший мандат от собственной церкви на право осуществлять капелланскую деятельность.

Предусматривается, что капелланы являются военнослужащими и имеют соответствующие социальные гарантии, но не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований.

ИА REGNUM напоминает, что институт капелланов на Украине внедрили в период президентства Петра Порошенко, причем правила выписаны так, что священнику канонической Украинской православной церкви заняться этой деятельностью практически невозможно.