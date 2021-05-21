Москва, , 16:44 — REGNUM Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов компании «Яндекс» днём в пятницу, 21 мая. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 15:30 по московскому времени. Подавляющее большинство жалоб (92%) связано с отсутствием доступа к сайту, некоторые также сообщают о сбоях в работе почты и сервиса «Яндекс.Деньги».

Кроме этого, сбои наблюдаются в работе сервиса «Яндекс.Музыка». Большинство пользователей жалуются на проблемы с воспроизведением потоковой музыки.

О неполадках сообщают главным образом пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов.