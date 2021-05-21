Тюмень, , 16:43 — REGNUM В Тюменской области действующие для предупреждения распространения COVID-19 ограничения продлены по 20 июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Напомним, на сегодня в списке ограничений находится соблюдение масочного режима в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен также до 20 июня 2021 года

На сегодня уже более 129 тысяч тюменцев полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Среди граждан старше 65 лет заболеваемость COVID-19 снизилась на 4%.

«Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано», — прокомментировал решение глава региона Александр Моор.