Калуга, 21 мая, 2021, 17:01 — ИА Регнум. О проблемах, связанных с подготовкой кадров для предприятий легкой промышленности Калужской области, шёл 21 мая разговор в рамках традиционного бизнес-завтрака губернатора Владислава Шапши с предпринимателями в областной Торгово-промышленной палате. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Бизнес-завтрака губернатора Владислава Шапши с предпринимателями в областной Торгово-промышленной палате

По словам представителя одной из фабрик, дефицит на рынке труда в сфере легкой промышленности составляет около 800 человек.

«Здорово, что на территории Калужской области появилось столько предприятий легкой промышленности. Возник дефицит кадров, чего раньше никогда не было. Я прошу министерство экономического развития вместе с торгово-промышленной палатой поработать в этом направлении и подготовить предложения — о том, что нужно конкретно для создания системы подготовки кадров и мотивации людей работать в этой отрасли», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Участники встречи также обсудили основные стратегически направления развития Калужской области до 2040 года. Основными преимуществами стратегии предприниматели назвали: приоритет интеллектуального производства, создание комфортных условий для всестороннего раскрытия потенциала граждан в различных сферах общественных и социальных отношений, а также повышение продуктивности человеческого капитала. При этом была отмечена необходимость подробнее прописать в программе направления развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Бизнесмены интересовались и нюансами проведения государственных закупок, возможностью создания реестра надежных партнёров, имиджевой поддержки продукции предприятий области.