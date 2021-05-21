Москва, , 16:42 — REGNUM Ликвидация торговых объектов в Москве сродни войне. Об этом 21 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин выступая на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава столицы отметил, что для организации комфортной городской среды нужно убирать не только парковки, но и ларьки. А борьба с торговыми объектами оборачивается серьезным сопротивлением.

«Каждый ларек — это война. Это люди, которые приезжают такие крутые, «закрышеванные». Попробуй тронь! Помню мы сдирали рекламу на доме — приехал полицейский «воронок» и забрал моих сотрудников. Полиция сказала: это частная собственность, вы что делаете? Сейчас это в прошлом, но было это не так давно», — сказал Собянин.

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