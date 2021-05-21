Москва, , 16:40 — REGNUM Менеджер Алексей Николаев, консультирующий 24-летнего российского вратаря московского футбольного клуба ЦСКА Илью Помазуна, сообщил об интересе к футболисту со стороны трех клубов из испанской Примеры и четырех клубов из Лиги 1. Также Николаев сообщил, что идут переговоры с клубом Нидерландов.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу Илья Помазун приял участие в двух матчах, в которых пропустил два мяча (оба от «Локомотива»). Выступая за «Урал» на правах аренды, футболист сыграл в семнадцати играх и пропустил двадцать мячей.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Помазуна в 1,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2024/25.

По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА, набрав 50 очков, занял шестую строчку в турнирной таблице. Впервые за 20 лет московский клуб остался без еврокубков.