Москва, , 16:38 — REGNUM Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) будет усиливаться не только подводными лодками и новыми надводными кораблями, но и универсальными десантными вертолетоносцами, заявил 21 мая главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

О такой перспективе усиления ТОФ Евменов сообщил в тексте поздравительной телеграммы, направленной по случаю 290-летнего юбилея Тихоокеанского флота России

«Несомненно, что тихоокеанцы будут получать в свой состав и новые универсальные десантные корабли», — указано в поздравительной телеграмме главкома ВМФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года на кораблестроительном заводе «Залив» в Крыму были заложены первые два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23 900.

Универсальные десантные корабли (УДК) предназначены для приёма, перевозки и высадки морских десантов с использованием десантных катеров и вертолётов.

По некоторым данным, эти корабли предназначены для Тихоокеанского флота.

«Огромная география базирования Тихоокеанского флота — от Владивостока до Камчатки требует постоянной работы по развитию инфраструктуры пунктов дислокации подводных сил, надводной и авиационной составляющей. И такая работа активно ведется», — заявил главком ВМФ.

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