Бангкок, , 17:27 — REGNUM Минздрав Таиланда 21 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

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Штамм выявили в общежитии для рабочих в Лакси, одном из районов Бангкока. На данный момент заразившиеся находятся на карантине.

Напомним, за последние 24 часа на территории Таиланда был выявлен 3481 новый случай заражения коронавирусам, в результате чего общее число перевалило за отметку в 123 066.

Как сообщалоИА REGNUM, «вызывающий беспокойство» штамм коронавируса B.1.617, который впервые был выявлен в Индии, 11 мая был обнаружен на Филиппинах.

«Вызывающим беспокойство» штаммом называют новые разновидности коронавирусной инфекции, которые распространяются быстрее обычного или которые приводят к более тяжелому заболеванию.