Тюмень, , 16:36 — REGNUM В Тюменской области 21 мая при посадке воздушного судна АН-2 авиакомпании «ЮТэйр» произошел подлом стойки шасси. Два человека на борту получили ушибы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолёт следовал по маршруту Тобольск — Лайтамак — Тобольск. Авария случилась при жёсткой посадке в посёлке Лайтамак Тобольского района. На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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