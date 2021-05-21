Тюмень, 21 мая, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Тюменской области 21 мая при посадке воздушного судна АН-2 авиакомпании «ЮТэйр» произошел подлом стойки шасси. Два человека на борту получили ушибы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

72.mchs.gov.ru Самолёт Ан-2 после жёсткой посадки

Самолёт следовал по маршруту Тобольск — Лайтамак — Тобольск. Авария случилась при жёсткой посадке в посёлке Лайтамак Тобольского района. На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.