Воткинск, Удмуртия, , 16:34 — REGNUM Износ сетей водоснабжения в Воткинске составляет 90%, сетей канализации — 70%. Ситуация, которая сегодня происходит с системой водоснабжения и водоотведения, складывалась годами. Она идентична Ижевску. Об этом написал глава министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин на своей странице в социальных сетях, комментируя работы в городе, для которых потребовалось практически полное отключение водоснабжения на несколько дней.

«Долгие годы не принималось решение по поводу тарифов, и работы по ремонтам, капремонтам и реконструкциям практически не проводились, либо проводились в минимальных объемах. Я сам из Воткинска и знаю ситуацию не понаслышке», — отметил министр.

Необходимость проведения работ Сурнин объяснил тем, что система просто не выдержала нагрузок, вызванных смещением грунта после зимы, что привело к порывам. По его мнению, работы ведутся оперативно, к началу воскресенья — 23 мая, водоснабжение в городе должно быть возобновлено. Глава ведомства выразил надежду, что новых срывов не произойдет. При этом он подчеркнул, что аварийными работами весь необходимый объем мероприятий перекрыть не удастся, и масштабные ремонты придется проводить постоянно.

«МУП «Водоканал» разработал трёхлетнюю инвестиционную программу, которая предусматривает, к сожалению, небольшие деньги, 158 млн руб. Но тем не менее, программа реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения есть. И уже сейчас задумываемся о том, что необходимо более комплексно подходить к решению проблемы», — рассказал министр.

По его словам, сейчас администрации Воткинска предложено разработать инвестпрограмму на 10 лет на сумму 2,3 млрд рублей, которая будет включать в себя более масштабный подход к модернизации системы. Рассмотрение программы будет проходить не только в администрации города и гордуме, но и с привлечением общественности, «потому что её реализация будет связана с последующими тарифными решениями».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение по отключению холодной воды для проведения аварийно-восстановительных работ. Постепенно воду начали отключать 20 мая с 21:00 по местному времени. После ремонта, в момент заполнения системы, вода будет сильно хлорированной, рекомендуется использовать ее для технических нужд. Питьевая вода будет в домах жителей города к вечеру 23 мая. С 24 мая будет возобновлено и горячее водоснабжение.

Школы 21 и 22 мая работать не будут, обучение будет осуществляться в дистанционном формате, детские сады принимают воспитанников 21 мая.