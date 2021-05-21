Архангельск, 21 мая 2021, 16:34 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки зарегистрировали пять лесных пожаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Едином леcопожарном центре, возгорания обнаружены в Няндомском, Мезенском, Лешуконском, Коношском и Северодвинском лесничествах.
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Благодаря оперативной работе специалистов Единого лесопожарного центра все пожары ликвидируются в первые сутки. Основная причина возникновения пожаров — грозы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске 18 мая был побит температурный рекорд — столбик термометра поднялся выше 32 градусов.