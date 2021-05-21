Киев, , 16:34 — REGNUM Украинские государственные банки в январе-марте 2021 года получили прибыль в размере 3,2 млрд грн, сообщило 21 мая министерство финансов страны.

Согласно источнику, прибыль государственных банков в этом году оказалась на 72% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Минфин информирует, что наиболее прибыльным среди банков государственного сектора оказался «ПриватБанк» с показателем в 2,4 млрд грн, что составляет 21,8% прибыли всей банковской системы страны.

Также в сообщении отмечается, что в январе-марте текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора.

ИА REGNUM напоминает, что согласно информации Нацбанка Украины, в течение января-марта 2021 года украинские банки заработали 10,9 млрд грн чистой прибыли. По сравнению с первым кварталом 2020 года доходы банков сократились на 32% — год назад финансовые учреждения заработали 16 млрд грн.