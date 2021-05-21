Москва, , 16:34 — REGNUM Остановить процесс переселения жителей России в Москву невозможно. Об этом 21 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин выступая на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава города напомнил, что этому процессу пытались противостоять и лидеры СССР, и его предшественник на посту мэра Юрий Лужков. Однако их усилия не увенчались успехом.

«Ни Сталин, ни Хрущёв, ни Брежнев, ни Лужков, ни я не сможем этому противостоять», — заявил Собянин.

Решение проблемы переселения граждан в столицу, по мнению мэра, состоит в том, что нужно бороться, чтобы все, кто живет в Москве, жили комфортно и «чувствовали себя людьми».

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