Москва, 21 мая, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Остановить процесс переселения жителей России в Москву невозможно. Об этом 21 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин выступая на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Глава города напомнил, что этому процессу пытались противостоять и лидеры СССР, и его предшественник на посту мэра Юрий Лужков. Однако их усилия не увенчались успехом.

«Ни Сталин, ни Хрущёв, ни Брежнев, ни Лужков, ни я не сможем этому противостоять», — заявил Собянин.

Решение проблемы переселения граждан в столицу, по мнению мэра, состоит в том, что нужно бороться, чтобы все, кто живет в Москве, жили комфортно и «чувствовали себя людьми».