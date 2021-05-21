Грозный, , 16:30 — REGNUM Аэропорт в столице Чеченской Республики назовут в честь первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Такое решение было вынесено по итогам всенародного голосования. Напомним, ранее в Чечне был объявлен конкурс на лучшее имя для аэропорта.

Были предложены кандидатуры прославивших Чечню людей, в том числе Ахмата-Хаджи Кадырова — первого главы Чечни, героев Великой Отечественной войны Мовлида Висаитова и Ханпаши Нурадилова, политика Муслима Гайрбекова, одного из участников борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны Асланбека Шарипова, прославленного чеченского танцора Махмуда Эсамбаева и других.

По итогам четырех туров 21 мая оргкомитет конкурса по выбору имени выдающегося соотечественника международному аэропорту Грозный «Северный» подвел итоги. Абсолютное большинство голосов было отдано за Ахмата Кадырова.

«Результаты голосования будут направлены в Общественную палату России и правительство РФ для официального закрепления имени аэропорта города Грозный на законодательном уровне», — говорится в сообщении общественной палаты ЧР.

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