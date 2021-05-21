21 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Жители Кемеровской области обсудили в сети заявление Дмитрия Медведева о том, что в России может быть введена принудительная вакцинация.

Анна Алябьева, , 17:12 — REGNUM Жители Кузбасса активно обсуждают заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной, если речь идёт о защите всего населения. Одна из дискуссий на эту тему развернулась в социальной сети «ВКонтакте».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Да и правильно. Быстрее все эти коронавирусы закончатся, быстрее маски снимем», — согласилась с Медведевым Ксения М.

«Если я болел, зачем мне прививка, если есть иммунитет? А как будет вести себя препарат с моим заболеванием, которое не лечится вообще? Вдруг может быть лютая побочка. Без исследования должен ставить?» — интересуется Евгений В.

«А смысл этой вакцины, если потом все равно есть шанс заболеть?» — недоумевает Лилия К.

«Я верю учёным, верю исследованиям, ведь я читаю разные источники, а не только группы ВК! Да и в роддоме вам вакцины ставили от всяких гепатитов и туберкулезов, но по этому поводу никто не возникает почему-то», — отметила Влада С.

Вакцина «Спутник V» Minzdrav.gov.ru

«Это право каждого человека. Не имеют права заставить», — уверена Алина Е.

«По сути, все правильно сказал», — считает Софья Г.

С Медведевым согласна и Елена Е.: «Все логично! Статистика в основном стоит на месте, заболеваемость не падает, а люди не вакцинируются, так ещё и маски перестали носить».

Отметим, что своё заявление Дмитрий Медведев сделал на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом».

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