Архангельск, 21 мая 2021, 16:28 — REGNUM Почти тысяча жителей Архангельской области сделали прививку от COVID-19 в торговых центрах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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Напомним, с конца апреля по воскресеньям прививку от новой коронавирусной инфекции можно сделать в торговых центрах Архангельска, Северодвинска и Котласа. Главное преимущество таких пунктов вакцинации, как отмечают в минздраве, — отсутствие предварительной записи и непосредственного посещения лечебного учреждения. При этом перед прививкой пациент проходит анкетирование и осмотр терапевта. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Архангельской области прививку от коронавируса сделали более ста тысяч человек. Завершить план по вакцинации региональные власти планируют к 5 октября.