Нью-Дели, , 17:29 — REGNUM В Индии выявили по меньшей мере 3 207 случаев заражения муковисцидозом, сообщает 21 мая CNN со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в штате Махараштра на прошлой неделе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев заболевания.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в пятницу, 21 мая, что страна столкнулась с новым испытанием в связи ростом заболеваемости муковисцидозом и призвал докторов найти решение данной проблеме.

Напомним, в начале мая доктора Индии забили тревогу по поводу резкого скачка заболеваемости муковисцидозом. Этой болезни особенно подвержены пациенты с коронавирусом и те, кто переболел данной инфекцией в прошлом и чей иммунитет ослаб.