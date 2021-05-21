Москва, 21 мая, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Каждые десять лет население Москвы увеличивается на миллион человек. Об этом 21 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на марафоне «Новое знание» в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скворечник

«Москва резиновая или нет?» — спросил глава столицы у студентов, участвующих в мероприятии.

Мнение зала на этот счет разделилось. Кто-то выкрикивал да, а кто-то — нет.

«Конечно, не резиновая. Но проблема в чем? Москва каждые десять лет растет на миллион человек. На Казань, Нижний Новгород или на два Ярославля каждые десять лет», — сказал Собянин.