Рамалла , , 16:24 — REGNUM О важной роли ООН и ряда стран в урегулировании ситуации с Израилем заявил в своём обращении, опубликованном 21 мая, палестинский президент Махмуд Аббас.

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В своём обращении глава Палестины благодарит арабские страны — Египет, Иорданию и Катар, а также США и страны ЕС за усилия, которые помогли повлиять на Израиль, объявивший о прекращении огня в ночь на 21 мая.

Также Аббас отметил важную роль ООН в этом отношении.

Затем он добавил, что проблемы, связанные с действиями Израиля, не признающего независимость Палестины, необходимо решать. Палестинский лидер указал по этому поводу на Вашингтон, от которого, как и от международного сообщества в целом, Рамалла ждёт «серьёзных практических шагов».

Аббас «Президент Палестины Махмуд Аббас требует заняться поиском политических перспектив и возможностей положить конец израильской оккупации палестинских земель».

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