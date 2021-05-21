Москва, , 16:23 — REGNUM Введение 15-процентного мирового налога на прибыль корпораций может привести к переезду части головных офисов крупных компаний ради снижения эффективных ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил профессор РЭШ, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

«Кажется, что это стандартная история с предпочтениями республиканцев и демократов. При республиканце Трампе федеральный налог на прибыль снизили до 21%, при демократе Байдене будут повышать, — сказал Шибанов. — Вероятно [такой налог нужен], да, как и в любой сбалансированной налоговой системе, лучше полагаться на несколько видов налогов, а не на один. Налог на прибыль относительно неискажающий, в том смысле, что берётся с остаточных свободных денежных средств компаний, поэтому он удобен для многих стран. Есть манипуляции и возможные нарушения, но с ними можно разбираться».

Как полагает Шибанов, рост налога может привести к переводу части головных офисов компаний в другие страны, ту же Ирландию, для снижения эффективных ставок.

«Но надо понимать, что регуляторы и Минфин США хотели бы увеличить налог на прибыль по всем странам ОЭСР. Из-за этого будет сложнее играть с налоговыми юрисдикциями, а экономические последствия могут быть неприятными для компаний, если им придется объяснять свои решения политикам», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что предложения министерства финансов США ввести минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций в 15% походят на жест отчаяния.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жест отчаяния»: экономист о новых налогах министерства финансов США