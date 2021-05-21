Ереван, , 16:22 — REGNUM Армянским военнослужащим понадобилась госпитализация после драки с военными Азербайджана, нарушившими армянскую границу, сообщает 21 мая пресс-служба министерства обороны Армении.

Инцидент произошел вечером 20 мая в районе Черного озера в Сюникской области.

«В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии», — сообщает армянское военное ведомство.

Напомним, Ереван обвиняет азербайджанскую сторону в нарушении границы в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении.

По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия выразила готовность обеим сторонам в деле демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

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