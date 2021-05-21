Варшава, , 16:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 21 мая опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1 679 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался в стране от COVID-19 еще 191 человек. Наибольшее количество новых заражений — 221 новый случай — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее (39) — в Любушском.

С начала пандемии в Польше выявили в общей сложности 2 863 031 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 в стране достигло 72 691.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.