Ростов-на-Дону, 21 мая 2021, 16:20 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Неклиновском районе коммунальщиков.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написала глава региона в Instagram.
ИА REGNUM сообщало, что десять человек погибли и пятеро пострадали в результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка.
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