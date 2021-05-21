Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Неклиновском районе коммунальщиков.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написала глава региона в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что десять человек погибли и пятеро пострадали в результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка.

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