Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 24 мая начнутся итоговые экзамены для школьников девятых и одиннадцатых классов. В этом году впервые единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать более 40 тыс. петербургских выпускников 11 классов, а также выпускников прошлых лет. Об этом 21 мая сообщил заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Сергей Тимофеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, 24 и 25 мая учащиеся девятых классов, это почти 45 тыс. школьников, будут сдавать экзамен по русскому языку.

«Для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена подготовлено 257 пунктов на базе общеобразовательных школ, гимназий и лицеев», — уточнил чиновник.

27 и 29 мая выпускники девятых классов будут сдавать математику. Тем, кто успешно справится с экзаменами, останется дождаться выдачи аттестатов. Отметим, что в 2021 году, как и в 2020 году, экзаменов по выбору не проводится. Для тех участников, которые не смогут с первого раза сдать экзамены, или пропустят их по уважительной причине, по болезни, будут предусмотрены резервные сроки в июне, июле и сентябре.

«Количество учащихся, зарегистрировавшихся на государственную итоговую аттестацию 11 классов, впервые превысило отметку 40 тысяч человек. В прошлом году было 35 722 участника», — указал Тимофеев.

Среди зарегистрировавшихся на ЕГЭ почти 30 тыс. — выпускники текущего года, почти 3,3 тыс. — выпускники ПТУ, колледжей, еще 7,8 тыс. — выпускники прошлых лет. Для проведения экзаменов в 11-х классах в Петербурге подготовлено 170 пунктов на базе образовательных учреждений.

«Для получения аттестата одиннадцатиклассникам, не планирующим поступать в вузы, в этом году достаточно сдать ЕГЭ по двум обязательным учебным предметам: 25 мая по русскому языку и 28 мая по математике. Таких ребят в Петербурге порядка 1,5 тысяч из 30 тысяч», — уточнил чиновник.

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