Москва, , 16:26 — REGNUM Ответы студентов, участвующих в марафоне «Новое знание», не устроили мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом он лично заявил во время этого мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если бы ты стал мэром, чем занялся? Одним словом», — начал свое общение с участниками мероприятия Собянин.

«Э… да все и так хорошо», — не нашелся с ответом студент.

«Э» занялся бы? Он сказал «Э», — посмеялся Собянин.

Другая девушка сказала, что занялась бы «развитием». В целом же ответы молодых людей относительно ситуации в Москве были достаточно комплементарными, что, по всей видимости, разозлило мэра столицы, который явно хотел услышать критику и ответить на неё.

«Даже говорить не о чем. Хотел поспорить с вами. Не хотите делиться сокровенными мыслями, тогда сам поговорю», — быстро шагая от кресел слушателей к трибуне сказал Собянин.

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