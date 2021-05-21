Москва, , 16:18 — REGNUM В пятницу, 21 мая 2021 года в Москве стартовал Большой школьный пикник Российского движения школьников, который объединил в Гостином дворе Москвы около 1000 школьников из 85 регионов страны. Началом Большого школьного пикника стало яркое и торжественное посвящение школьников в ряды активистов РДШ.

С приветственным словом перед активистами РДШ выступил начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков: «Здесь сегодня активисты РДШ из самых разных регионов страны. И здорово, что мы наконец можем встречаться с вами в таком составе, очно, на главной выставочной площадке нашей страны. Сегодня у вас есть возможность подключиться к трансляции Российского общества «Знание», у вас есть и студия «Классного радио», и театральное пространство, и даже дистанционная лаборатория по поливу клубники! Каждый из вас может найти здесь занятие по душе в соответствии с вашими увлечениями и тем, чем вы хотели бы заниматься в своем профессиональном будущем. У нас так устроена информационная жизнь, что нам говорят, что нас покидает великий ученый, космонавт, артист, но никогда не говорят, что сегодня такие значимые люди родились. А я убежден, что именно сегодня мы присутствуем при рождении великих ученых, артистов, художников, врачей, учителей, космонавтов, ведь кто-то из вас, наверняка, ими станет, в том числе благодаря поддержке Российского движения школьников! Желаю вам всяческих успехов!»

Школьников России со сцены приветствовал также Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил особую атмосферу Большого школьного пикника и поблагодарил за исполнительного директора РДШ Ирину Плещёву за организацию Всероссийского мероприятия.

«Здесь действительно можно посмотреть и попробовать себя в различных направлениях, и наша задача, чтобы в каждой школе у ребят была возможность реализовать себя. У нас большая прекрасная страна — Россия. Мы гордимся нашей страной, своей Родиной, своей школой и нашими учителями. И пусть РДШ станет для вас тем мостиком, благодаря которому вы пойдете в новую взрослую жизнь. Ребята, желаю вам идти вперед, не сдаваться и быть успешными. А мы в свою очередь сделаем все для того, чтобы так и было!» — подчеркнул в своем выступлении Сергей Кравцов.

В рамках открытия Большого школьного пикника на главной сцене в Гостином дворе состоялось торжественное посвящение школьников в ряды активистов РДШ, где новые члены движения произнесли клятвенное обещание и получили памятные значки. Музыкальным подарком для участников стала любимая многими песня «Прекрасное Далёко» в новой аранжировке, которую исполнила Люся Чеботина.

«Российское движение школьников позволяет не просто высказывать свое мнение, но и делать то, что вы считаете правильным, и вносить свой вклад в то, чтобы государство, министерство, родители, педагоги слышали вас. Сегодняшнее событие — это наша общественная заявка на то, какими мы хотим быть. Вы — портрет современного школьника, и сегодня мы сделаем наше селфи. Оно у нас яркое, красивое, и что важно — на нем есть новые ребята. Наши киберспортсмены вчера прошли первый бой. Ребята до полпервого ночи обсуждали с нами, какой должна быть символика лиги. Сегодня мы как раз посвятим их в наши ряды. Ну что, зажигаем!» — обратилась к участникам движения исполнительный директор Ирина Плещева.

Все площадки Гостиного двора оформлены в стиле Школы РДШ — все пространства сделаны в виде привычных школьных интерьеров с предлагаемым Российским движением школьников тематическим наполнением. Школьный двор — место встречи всех гостей и участников Большого школьного пикника, где представлены 8 тематических партнеров Российского движения школьников. Внутри самой школы расположены основные активности и проекты, предлагаемые Российским движением школьников, каждый класс школы соответствует направлению или крупному проекту, реализуемому Российским движением школьников.

Главные герои мероприятия — школьники России поделились своими впечатлениями. «Большой школьный пикник — это возможность научиться новому, познакомиться с интересными людьми. Здорово, что можно попробовать себя в разных направлений и найти единомышленников со всей России!» — отметила ученица 10 класса МАОУ «Лицей №29» Тамбова Елизавета Попова.

В рамках мероприятия Российское движение школьников, федеральный проект «Гастрономическая карта России» и Федерация рестораторов и отельеров подписали соглашение о сотрудничестве. Также на площадке школьники познакомились с известными российскими шеф-поваром Константином Ивлевым — амбассадором проекта «Шеф в школе», и поучаствовали в тематических мастер-классах на разные кулинарные темы.

На площадке Наука-РДШ проходит обсуждение самых актуальных вопросов мира новых технологий, а также познакомились с главным помощником на площадке — Роботом Даня Шестеренкиным (сокращенно — РДШ).

На площадке Киберспортивной школьной лиги РДШ активно проходят финалы по 10 игровым дисциплинам. В течение двух дней гости и посетители смогут лицезреть определение победителей в каждой из дисциплин на больших экранах. Главный гость этой локации — известный профессиональный киберспортсмен, выступающий под никнеймом Ramzes666 Роман Кушнарев.

Также для гостей организовано интерактивное выставочное пространство творческой направленности, позволяющее участникам попасть в закулисье живого театра! Каждый желающий может попасть в библиотеку театра и познакомиться с известными выпускниками театрального института им. Б. Щукина, поучаствовать в различных мастер-классах и даже стать частью театрального действия на сцене. Прикоснутся к искусству в актовом зале участникам помог ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист РФ Евгений Владимирович Князев и известные актеры театра и кино.

В спортивном зале ребят ожидает полоса препятствий с элементами ГТО и интеграцией проектов спортивного поднаправления РДШ. Участникам предлагается преодолеть полосу за минимальное количество времени. В качестве альтернативы работает ещё 2 дополнительные площадки: «Воркаут» — зона рекордов, где чемпионы мира по воркауту провели мастер-классы по стандартным комплексам упражнений; и площадка «Роуп-скиппинг», где чемпионы мира по роуп-скиппингу провели свои мастер-классы.

Кроме тематических кабинетов на площадке были предусмотрены нестандартные для школы зоны. Например, площадка, где участники пикника познакомились с проектом «Навигаторы детства». В формате живого диалога с настоящими советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями ребята узнали все детали о данной новой должности, особенностях работы и отличия новой должности советника по воспитанию от должностей, уже существующих в школе. Главными действующими лицами этой площадки стали: региональные координаторы проекта, муниципальные координаторы проекта, участники проекта, прошедшие конкурсный отбор на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

«Каждая площадка уникальна! Я в восторге от площадки творческого направления! Мы посмотрели целый спектакль, узнали много нового и даже пообщались с настоящими актерами. Спасибо Российскому движению школьников за такую возможность!» — поделилась эмоциями ученица 9 класса Лицея №1 Стерлитамака Екатерина Ракитина.