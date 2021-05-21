Киев, , 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции «жёстко и прямолинейно» среагировал на вопрос о ситуации в компании «Нафтогаз», заявил в своем комментарии 21 мая украинский эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт отдельно отменил прозвучавшее из уст президента обвинение бывшего главы НАК Андрея Коболева в организации лоббизма интересов бизнес-компаний других стран (США, ЕС).

«И на самом деле это не просто эмоциональные слова президента. Информация и данные о фактически преступной деятельности руководства «Нафтогаза», скорее всего, была в полной мере предоставлена Зеленскому. И лоббизм скорее всего касается не только желание заработать на теме «Северного потока-2», но и вполне реальных поставок реверсного газа и закупки оборудования. Словом, ничего нового», — отметил Корольчук.

Эксперт считает, что решение об увольнении Коболева и попытка зачистить «авгиевы конюшни» Коболева в «Нафтогазе» — это лишь часть необходимых шагов.

«Без увольнения всех заместителей Коболева, которые тихонько и дальше готовятся пилить бюджет «Нафтогаза», новому главе «Нафтогаза» Витренко будет работать невозможно. Думаю, что Зеленский и это понимает. Это же касается абсолютно «пустого» наблюдательного совета «Нафтогаза», который невероятными усилиями пытаются оставить. Даже если наблюдательный совет останется, то он должен быть обездвижен для того, чтобы не нанести больший вред», — подчеркнул специалист.

Корольчук отметил, что имеющаяся информация участников рынка свидетельствует, что суммарно на лоббистские проекты «Нафтогаза» были потрачены более 30 млн. долларов.

«Только представьте на минутку — на переливание из пустого в порожнее. И госсекретарь США Блинкен только добавил необходимой документации как «лоббисты» и «патриоты» разводили Зеленского последние два года», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции Зеленский объяснил причины смены руководства «Нафтогаза Украины» и резко критически отозвался об офисах и СМИ, которые за деньги хвалили работу энергетической госкомпании при предыдущем руководстве.