Варшава, , 16:14 — REGNUM Представители Института опроса общественного мнения (CBOS), базирующегося в Варшаве, провели социологическое исследование на предмет боязни заразиться коронавирусом среди жителей Польши. Результаты опубликованы на портале Onet.pl.

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Так, выяснилось, что более половины респондентов (55%) боятся заразиться SARS-CoV-2. При этом, почти каждый пятый респондент (18%) выражает очень сильный страх столкнуться с коронавирусной инфекцией.

Аналитики также отмечают, что этот процент растет в зависимости от возраста опрошенных — чем старше возрастная группа, тем больше в ней людей, которые опасаются коронавирусной инфекции. Так, в возрастной группе старше 60 лет этот показатель составляет 70%, в то время как всего 32% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет опасаются заразиться COVID-19.

Опрос был проведен 6 по 16 мая среди 1 163 взрослых жителей Польши.