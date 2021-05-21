Рим, , 16:11 — REGNUM Английский «Ливерпуль» и другие ведущие клубы Европы выразили интерес к польскому игроку Петру Зелиньскому, однако итальянский «Наполи» не собирается с ним расставаться. Об этом 21 мая сообщил глава итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио де Лаурентис на своей странице в соцсети Twitter.

«Зелиньский провел фантастически успешный сезон, чем вызвал интерес ряда больших клубов Европы, в частности «Ливерпуля». Однако мы не будем продавать польского игрока ни за какие сокровища и сделаем всё, чтобы полузащитник остался в Неаполе», — говорится в сообщении.

В текущем сезона Зелиньский сыграл 46 матчей за «Наполи», в которых забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Игрок в каждом из этих матчей выходил в стартовом составе.