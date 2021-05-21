Тула, , 16:11 — REGNUM В Тульской области пьяный несовершеннолетний водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»), сообщили в пресс-службе СУ СКР 21 мая.

Сообщение о ДТП в Куркинском районе поступило правоохранителям утром 21 мая. По предварительным данным следствия, 17-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле ВАЗ 2105 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем. От удара его отбросило на обочину, где он сбил 63-летнюю жительницу Куркинского района. Женщина скончалась. Водитель с места аварии скрылся, однако в течение часа был задержан. На автомобиле при осмотре отсутствовали регистрационные номерные знаки.

В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, допрашиваются участники ДТП, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.