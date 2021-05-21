Эйн-Керем, , 20:31 — REGNUM 58-летней арабской христианке в Израиле пересадили почку от 56-летнего еврея Игаля Иешуа, который умер в понедельник через шесть дней после того, как его ударили кирпичом по голове во время беспорядков в городе Лод. Операция спасла Ранде Авейс жизнь, передает Jerualem Post.

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Трансплантация была проведена в университетской больнице Хадасса в Эйн-Кереме, где пациента в течение девяти лет проходила лечение от заболевания почек. В больнице сказали, что ей пришлось сделать срочную трансплантацию. Женщине удалось пообщаться с вдовой ее донора и поблагодарить ее за благородный поступок. «Теперь мы как семья», — говорит выжившая женщина, мать шестерых детей.

На мужчину напали, когда он возвращался домой из синагоги. Бунтовщики подожгли несколько синагог и разгромили несколько автомобилей. «Мы сведем счеты с теми, кто участвовал в этом убийстве, — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в день смерти Иешуа. — Никто не избежит наказания».

Вместо того, чтобы ответить на убийство Иешуа гневом, его семья решила сохранить его память через любовь и жизнь. Его органы были переданы людям по всей стране: легкие — 69-летнему мужчине, печень — 22-летней женщине, одна почка — 58-летней женщине, а вторая — 67-летнему пациенту.

Второй реципиент почки — отставной военный, последние 10 лет он боролся с болезнью почек и ждал в очереди на пересадку с 2019 года, в постоянном страхе за жизнь. Как говорит его жена, каждый день они боялись, доживет ли он до следующего дня.