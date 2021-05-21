Москва, 21 мая, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Слушать других на мероприятиях намного сложнее, чем говорить самому. Об этом 21 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на на марафоне «Новое знание» в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Сергей Собянин выступает с отчётом в Мосгордуме

Свое выступление он начал с вопросов к участникам мероприятия — студентов различных вузов Москвы и других городов.

«Я давно уже был студентом, но помню больше двух лекций высидеть невозможно. А вы сколько здесь сидите? Самое тяжёлое — это не участвовать, а сидеть и слушать. По себе знаю. Если я часа полтора кого-нибудь слушаю, чувствую, что переклинило, когда сам говоришь — просто как соловей и времени не замечаешь», — сказал Собянин.