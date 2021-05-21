Москва, , 16:07 — REGNUM На минувшей неделе Telegram-каналы рассказали немало занимательных историй, которые случились в разных регионах. Пожарные на мотоциклах, икра на лопатах. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В центре Москвы полицейские задержали двух аниматоров в костюмах ангелов, с большими белыми крыльями за спинами. «О причинах задержания и их судьбе не сообщается, но снятое очевидцами видео отлично укладывается в российские реалии», — считает «Интересная Москва». Ангелы в окружении полиции в самом деле выглядели весьма сюрреалистично.

Один из частых сюжетов в российском Telegram — деятельность банковских мошенников. Но, сколько не рассказывают об этом, преступлений меньше не становится. Некоторые поражают размахом. Жительница Липецкой области недавно перевела мошенникам 357 тысяч рублей. Телефонные мошенники сообщили 44-летней гражданке, что ей полагается компенсация за некачественные лекарства: 250 тысяч рублей. Но, чтобы их получить, надо арендовать банковскую ячейку за 25 тысяч. Потом мошенники перезвонили с предложением увеличить сумму компенсации до 500 тысяч. Но надо было увеличить размер банковской ячейки. Затем доверчивой женщине и вовсе посулили полтора миллиона рублей… «В итоге мошенников сейчас ищет полиция, а наша героиня до сих пор сомневается: ну вдруг это все же был Центробанк. За 357 тысяч рублей, наверное, можно арендовать гигантскую банковскую ячейку», — удивляется «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге появится первый в мире Музей бюрократии. Он заменит Музей государственной службы. «В Музее бюрократии обещают показать как пользу, так и вред этой системы управления. Будут представлены экспонаты со времен царской России и до наших дней», — передает «Главное. Санкт-Петербург». Открыть музей для всех желающих обещают уже через год.

Впрочем, открытию может помешать пресловутая пандемия. «Записки декабриста» пишут, что власти Петербурга уже, к сожалению, разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. Между тем через несколько недель в городе должны стартовать матчи Чемпионата Европы по футболу. Делу помогла бы вакцинация, но горожане делают прививки неохотно.

Приволжский федеральный округ

Трамваи Казани имеют все шансы стать новым мемом. С ними регулярно происходит что-то неладное: то откажут тормоза, то вагоны сойдут с рельсов или загорятся. На уходящей недели два трамвая ухитрились столкнуться. «По словам местных жителей, один трамвай на скорости догнал другой, и от столкновения оба состава вылетели с рельсов, перегородив дорогу», — сообщает «Итиль».

В Перми другая курьезная транспортная новость. На одной из трасс дорогу проложили прямо под опорными столбами. «Ну, казалось бы, мелочь. Однако неприятно. Объект — пожалуй, самая главная дорожная стройка Перми, многомиллионные затраты. Участок ремонтируют уже несколько лет. Бесконечные пробки, пыль, грязь. Хотелось бы видеть в итоге что-то совершенное, но, увы, видим «чудеса инженерной мысли», — возмущается «Пермский глобус».

Южный федеральный округ

В Крыму на продажу выставили часть особо охраняемой природной территории. Территория немаленькая — 51 сотка близ Балаклавы. Стоимость — 32 млн рублей, пишет «Страновед». Продавцы утверждают, что на продаваемом участке согласовано строительство гостиницы и ресторанного комплекса. В природнадзоре эту информацию опровергают.

В Ставрополе появилась необычная реклама вакцины. На баннерах показаны Достоевский и Есенин с выдуманными цитатами. «Душевный Ставрополь» передает, что рядом с портретом Есенина размещен стих в тему:

«Не жалею, не зову, не плачу

И в груди ни капли не болит,

Да и как могло быть здесь иначе?

От ковида я теперь привит».

На Кубани решили, что все местные школы будут охранять казаки. Власти края создадут единый казачий ЧОП, учредителем которого станет Кубанское казачье войско. «Типичный Краснодар» передает, что казаки и без того охраняют почти все школы и детские сады региона. Но теперь их число планируют довести до ста процентов.

В Волгограде никак не закончится битва сторонников и противников московского времени. Часовой пояс в регионе уже не раз меняли. Теперь новый виток противостояния. «Сталингумрак» пишет, что в Волжском выстраиваются в очередь «желающие поддержать референдум о времени». Если инициативная группа соберет подписи только в городе-спутнике, то референдум о возврате местного времени состоится.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане состоялись необычные скачки — на ослах. «Главное в этих соревнованиях — не скорость, а умение заставить упрямую скотину двигаться в нужном направлении», — сообщает РГВК «Дагестан».

В том же Дагестане нашелся экзотический кофейный аппарат. Во время Рамадана он выдавал кофе только после захода солнца. «Это первый правоверный кофейный автомат в России», — пишут «Рассказы о смешной России».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге заметили пожарных-байкеров. Их пересадили на мотоциклы для более быстрого реагирования. «Сейчас эмчеэсники на байках присматривают за городом и тушат небольшие пожары», — рассказывает «Екатское чтиво».

В одном из поселков Тюменской области светофор отремонтировали скотчем. Еще удивительнее объяснение администрации, которое цитирует «Здесь был Собянин». В администрации пояснили, что использовали скотч, чтобы защитить горожан.

Сибирский федеральный округ

Необычный случай травмы случился в Красноярске с мужчиной, который делал ремонт. Во время покраски стены гражданин стоял на табурете, но упал и сломал лодыжки. Попытался встать, снова упал и сломал бедро. Затем ухватился за оголенный провод, от удара током подскочил и сломал второе бедро. «Борус» пишет, что такой комплекс травм в домашних условиях — это какое-то особенное «везение».

Омск наряду с Челябинском и Волгоградом вошел в тройку городов-милионников, откуда, если учитывать цены на недвижимость, труднее всего переехать в Москву и Санкт-Петербург. «Но, как нам всем хорошо известно, омичи этих трудностей совсем не боятся», — смеется «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

На берег залива Анива на Сахалине шторм выбросил огромное количество икры сельди. «Сахалин-Курилы» пишет, что жители собирают ее лопатами.

А на Камчатке заметили на обочине интересную картину — перевернутый автомобиль ДПС. Выяснилось, что служебный транспорт был снят с учета и передан подрядчику на утилизацию. Но подрядчик, кажется, особо заморачиваться не стал, и просто выкинул его на обочину, пишет «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 28 мая.