Москва, 21 мая, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Тюмени спрос на доставку готовых блюд и продуктов спал с открытием летних веранд во время локдауна, а позднее — с открытием основных залов ресторанов и кафе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, президент НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», председатель регионального отделения «Партии роста» в Тюменской области Лариса Невидайло. Так она прокомментировала информацию Tinkoff Data о том, что оборот интернет-продаж продовольствия за 2020 год подрос более чем в четыре раза.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Доставка еды

«В Тюмени спрос на доставку спал с открытием летних веранд во время локдауна, а позднее — с открытием основных залов ресторанов и кафе. Хотя нельзя не отметить в целом увеличение доставки по сравнению с докарантинным периодом. Люди ощутили удобство доставки и в какой-то степени изменили свои привычки. Но до сих пор продолжают делать выбор в пользу посещения непосредственно самого заведения, — сказала Невидайло. — Спрогнозировать рост доставки весьма трудно, сейчас снова ощутили спад, традиционный для летнего периода. Но уверена, что уже осенью, сравнивая показатели с прошлым годом, будет заметен пусть и не значительный, но рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в РФ доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое.