Неклиновский район, Ростовская область, , 16:06 — REGNUM В настоящее время на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области продолжается поиск людей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 21 мая.

«Всего в работах задействован 51 человек, 16 единиц техники. На месте работают психологи МЧС», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что по факту трагедии в Неклиновском районе возбуждено уголовное дело. В результате выброса метана в канализационном колодце погибли десять человек, пятеро пострадали.

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