Киев, 21 мая, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Для Киевского апелляционного суда, где сегодня, 21 мая, рассматривается жалоба на избрание меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, уже очевидно, что уголовное преследование лидера оппозиции является политически мотивированным.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом в комментарии прессе заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий подчеркнул, что Виктор Медведчук юридически «разбил в хлам» предъявленные ему подозрения.

«Политическая мотивация уголовного преследования для суда уже является очевидной. Все отчетливо понимают, что репрессии против Медведчука развязаны властью исключительно из-за его оппозиционной политической деятельности», — отметил Кузьмин.

По мнению народного депутата Украины, власть Зеленского боится лидера оппозиции, считая его реальным конкурентом на следующих президентских выборах.

«Пытаясь расправиться с Медведчуком, власть своими руками вырастила себе сильного и уверенного оппонента. Дело окончательно переходит в политическую сферу, полностью уничтожит и без того стремительно падающий рейтинг власти, а также поставит крест на карьере генпрокурора и руководителя Службы безопасности», — резюмировал Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора обвиняет Медведчука в государственной измене по нескольким эпизодам и нарушении обычаев войны. Сам политик заявил, что цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии на Украине. Сегодня в ходе суда депутат уточнил, что в госизмене его обвиняют из-за критики действующей власти и призывов ОПЗЖ возобновить отношения с Россией.