Челябинск, , 16:14 — REGNUM Торжественное открытие выставки художника Александра Данилова (род. 1959) состоялось вечером 20 мая в Челябинском государственном музее изобразительных искусств. На ней представлены проекты, созданные художником в 1993—2020 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Данилов и гости вернисажа Ирина Юрина © ИА REGNUM

Данилов работает с различными формами современного искусства. На выставке нашлось место инсталляциям, видео-арту, направлениям land art и artist’s book. «Ду ю андестенд ми?» — гласит неоновая надпись в южном конце выставочного зала.

Гости выставки «И так далее...» Ирина Юрина © ИА REGNUM

По словам куратора выставки Светланы Шляпниковой, творческий путь привёл Данилова к формам искусства, напрямую взаимодействующим с реальностью. Он первым из челябинских художников стал работать «с повседневностью как материалом и пространством искусства».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о личной «повседневности» и новых проектах, художник сравнил себя с экспонатом «Расстроенный снеговик». Эту скульптуру Данилов сделал по заказу московского музея «Гараж».

Александр Данилов. Кинетическая инсталляция «Расстроенный снеговик» Ирина Юрина © ИА REGNUM

"Это просто личные переживания. Можно сказать, что это повседневность. Снеговик расстроился, он один, но в трёх ипостасях. Каждая сущность не даёт «золотой середине» успокоиться, встать на месте. Хотя интересно, что в «Гараже» во время экспозиции у золотого лопнула пружинка и он остановился, это было забавно», — сказал художник.

Белый и чёрный снеговики символизируют обязательства перед родом снеговиков и страсти, обуревающие центрального персонажа. Золотой снеговик стремится к гармонии, но колеблется между страстью и долгом.

Александр Данилов и гости вернисажа Ирина Юрина © ИА REGNUM

«Это вечная история. Поэтому может быть на сегодняшний день «Расстроенный снеговик» — это моя повседневность», — добавил Данилов.

Выставка Александра Данилова «И так далее… Ретроспекция: 1993 — 2020» продлится в зале имени архитектора Евгения Александрова до 25 июля.